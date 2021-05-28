اليمن: وقفات بصنعاء دعما للشعبين الفلسطيني واليمني بمواجهة العدوانين الصهيوني والسعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2021 - 18:28

اليمن: وقفات بصنعاء دعما للشعبين الفلسطيني واليمني بمواجهة العدوانين الصهيوني والسعودي

منذ 54 mins 28 May، 2021
وقفات
اليمن - عربي وإقليمي

نظمت بمديريات محافظة صنعاء الجمعة العديد من الوقفات الداعمة للشعب الفلسطيني بمواجهة العدوان الصهيوني، كما نددت الوقفات بجرائم العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن واشادت بصمود وإنجازات الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية.

وأكد المشاركون “التضامن مع الشعب والمقاومة الفلسطينية في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأشار المشاركون بالوقفات الى “اهمية المراكز الصيفية في ترسيخ قيم الولاء الوطني في نفوس الملتحقين خصوصا في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحرب ناعمة تستهدف الهوية الإيمانية”.

المصدر: موقع انصار الله

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