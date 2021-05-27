الرئيس بري استقبل النخالة: انتصار غزة نقل القضية الفلسطينية من مكان الى آخر

زار الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة الخميس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة وآخر التطورات الاقليمية لا سيما بعد انتصار المقاومة على العدو الاسرائيلي في معركة “سيف القدس”.

وقال النخالة بعد اللقاء “أكد لي الرئيس بري ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية”، وتابع “الرئيس بري قال إن انتصار غزة نقل القضية الفلسطينية من مكان الى آخر”، وأضاف “في اللحظة التي سيتم التعرض للمسجد الاقصى او القدس سيكون هناك دور لكل محور المقاومة وسنكون جبهة واحدة”.

المصدر: قناة المنار