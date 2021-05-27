أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 27-05-2021

الأخبار

عويدات نحو الادعاء على سلامة؟

سلامة «يضبّ» مشروع هيكلة المصارف: مساعدة المفلسين لا إخراجهم من السوق

«تكويعة بكركي»: هكذا أسقط الحريري مبادرة الراعي

غزة: لا هدنة مقابل الاعمار

النهار

قائد الجيش في الاليزيه: أيّ رسالة ولمن؟

اللواء

عون في اإلليزيه.. ومؤمتر دولي لدعم اجليش وتثبيت اإلستقرار

ملادرة برّي تنطلق بلقاء مع السنيورة.. “سوق عكاظ” التهريب في مجلس الدفاع..

الجمهورية

فرصة أخيرة لحكومة خلال أيام

دعم فرنسي للجيش

الديار

جولة بري الجديدة : فرصة حسم خيارات عون والحريري قبل منتصف حزيران

بيت الوسط : لا مشكلة بلقاء رئيس الجمهورية ..والقاعدة الذهبية لا ثلث معطل ولا حزبيين

البناء

ملايين السوريين من حلب إلى دمشق والساحل يفوّضون الأسد قيادة الإعمار بعد التحرير

الأسد من الغوطة: الاستحقاق تتويج للتحرير… وشعبان: تطوّرات إيجابيّة قريبة مع الرياض

نصرالله يرسم معادلة الردع التاريخيّة: المساس بالقدس يعادل حرباً إقليميّة تُنهي الكيان

المصدر: صحف