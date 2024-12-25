مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأربعاء 25-12-2024

لم يكن ميلاد ُالسيدِ المسيح ِعليه السلام الا مناسبة ًجامعة ًلكل ِالبشرية في معانيها وابعادها، وهو في كل ِعام ٍيحمل ُتجددا ًلرسائل ِالحياة ِمن بين ركام ِالخراب ِالذي يحل ُبالعالم ِعلى يد قتلة رُسُل ِالمحبة..

واكثر ُالمعنيين بالمناسبة فلسطين ُالتي تنتظر ُولادة ًحقيقة ًلحريتها وتحريرَها وهي التي تحمل ُفي كل ِحرف ٍمن اسمها دروسا ًتاريخية ًفي النضال ..

اما لبنانً، الجامع ًلشروط التعايش، فلا جسر َيعبرُه الى الاستقرار ِافضل ُمن جسر ِالتعاون ِوالوحدة ِالتي يحملها ميلاد ُالسيد ِالمسيح عليه السلام وسيرتُه الهادية ُالى الخلاص ِمن الظالمين..

وان تاتي َهذه المناسبة ُعلى اللبنانيين بعد عدوان صهيوني طويل وتهديد مستمر وخروقات لسيادة وطنهم فلا بد ان تذكرَهم بالعودة الى تعاليم الرسول المقاوم الذي دافع َمن اجل الانسان ِبوجه طغاة ِزمانِه وانتصر للمظلوم والضعيف ولصاحب ِالحق مهما بلغت الالام..

نعم، ولادة السيد المسيح ِعليه السلام تعلم كيف َتعمرُالاوطان ويدوم ُبقاؤها وكيف انها تفنى حين تتنكر لرسالة الانسان …

رسالة ٌهي نفسُها التي حملتها تضحيات المقاومين واهلِهم في لبنان واذاقت تل َابيب َحر َالنار، كما يفعلُ اهل اليمن اسنادا لغزة َبصواريخ َتسلب ُالنوم َمن عيون ِالصهاينة كما قال اعلامهم، وتحير عقول َقادتهم العسكريين والسياسيين، فكيف لهم منها خلاصٌ، فيما لا خلاص منها الا بوقف ِالعدوان ِعلى غزة، وما دون َذلك مواصلة ٌللاسناد وتطوير للقدرات واطباق ٌللحصار على الكيان جوا بعدما كان بحرا..

المصدر: قناة المنار