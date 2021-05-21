محاولات لاطفاء الحرائق في غابات وادي جهنم بعكار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2021 - 18:18

محاولات لاطفاء الحرائق في غابات وادي جهنم بعكار

منذ 1 ساعة 21 May، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

استقدم الجيش اللبناني الجمعة طوافة ثانية للمساهمة في اطفاء الحرائق المندلعة في غابات وداي جهنم في منطقة عكار شمال لبنان.

وعمل الدفاع المدني على تركيب بركة مياه بلاستيكية كبيرة قريبة من موقع الحريق، لتزويد الطوافتين بالمياه التي تعمل صهاريج تابعة لبلدتي فنيدق ومشمش على تأمينها تباعا بالتعاون مع مصلحة الزراعة في عكار.

يشار الى ان فرق من المتطوعين من اهالي المنطقة لا يزالون يبذلون جهودا مضنية على الارض وسط ظروف صعبة للغاية نتيجة صعوبة الوصول الى موقع الحريق الذي تمدد بسرعة كبيرة واتى على مساحات جديدة من المناطق الحرجية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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