وزير الخارجية الفلسطيني: “إسرائيل” تقتل الفلسطينيين في غزة أسرة تلو الأخرى

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأحد، إن “إسرائيل تقتل الفلسطينيين في غزة، أسرة تلو الأخرى”.

وأضاف المالكي في كلمته، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة المفتوحة التي عقدها لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، أضاف: “إسرائيل تحاول اقتلاع الفلسطينيين من القدس وتطرد عائلات كاملة من بيوتها واحيائها، بيتا تلو الآخر، وهي “تضطهد شعبنا وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وتابع المالكي: “لا توجد كلمات يمكن أن تصف الرعب الذي يعاني منه أبناء شعبنا.. إسرائيل لا تتوانى في الاستمرار بسياساتها الاستعمارية”.

وأضاف: “إسرائيل ليست مجرد قوة محتلة، إنها قوة نووية، وتملك ترسانة عسكرية، وقبة حديدية، وملاجئ. أما أهلنا في غزة فهم محاصرون دون ملاذ آمن ولا مكان يذهبون إليه. حتى مدارس الأونروا التي يؤوون إليها معرضة للهجمات الإسرائيلية. إن المدنيين الفلسطينيين هم من يحتاجون إلى الحماية، هم من يستحق التعاطف والتضامن والعمل”.

وأردف المالكي: إن الإجماع الدولي الذي ساعدتم جميعا في تشكيله والدفاع عنه يتم تدميره الآن أمام أعيننا، إن البديل الذي اختارته إسرائيل هو الفصل العنصري والتمييز العنصري. وفي القريب العاجل لن يتمكن هذا المجلس من إنكار تلك الحقيقة، “تحركوا الآن لإنهاء العدوان والاعتداء على شعبنا ومنازلنا وأرضنا، تحركوا الآن لكي تسود الحرية وليس الفصل العنصري”.

المصدر: وكالة وفا