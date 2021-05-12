كتائب القسام تزف القائد باسم عيسى وثلةً من إخوانه الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع المقاومة

زفت كتائب القسام الشهيد عز الدين القسام، اليوم الأربعاء، ثلة من قادتها المجاهدين اثر عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة.

وقالت الكتائب في بيان لها “بكل آيات الفخر والثبات والتحدي تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان استشهاد القائد القسامي المجاهد/ باسم عيسى “أبو عماد” قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة”..

وأضافت “وإننا إذ نزف القائد الفذ أبا عماد وإخوانه المجاهدين، فإننا نؤكد على أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع عن مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات”.

المصدر: كتائب القسام