عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 12 ايار 2021

العناوين

الأخبار :

– معادلة المقاومة: غزّة درع القدس

– إسرائيل هُزمت… كيف المخرج؟

– وزير الاقتصاد راوول نعمة يتآمر مع المحتكرين: لا مواد مدعومة قبل أن يدفع مصرف لبنان

– ‫ترحيل المواد «الخطرة» من المرفأ: النائب المالي يمارس الابتزاز

– ‫قضاء في خدمة رأس المال: رئيس «الشورى» ينقلب على «قرار» تفكيك «سوليدير»

– من الخارج إلى الداخل وبالعكس [3] | من يستعجل الاتفاق: أميركا أو إيران؟

– شينكر بَعْد الإعلام العبري: «إسرائيل» غير مستعدة لترسيم الحدود

البناء

– ‎4.5 ‎مليون مستوطن في الملاجئ و10 ‏قتلى و200 جريح بصواريخ المقاومة ‏

– المقاومة تؤكد قبول التحدّي وثقتها بفرض ‏معادلتها في القدس ومفاجآت عسكريّة

– ‏نتنياهو وأركان حربه يعلنون مواجهة ‏مفتوحة مع غزة حتى فرض تهدئة ‏بشروطهم‎ ‎

الديار :

– عين لبنان على فلسطين… حذر يسود الحدود الجنوبية خوفا من تمدد ‏المواجهات

– الحريري يعلّق “اعتذاره” بعد ضغوط شتّى.. ومساعي “الثنائي ‏الشيعي” مجمدة حاليا

– اللبنانيون “يشحذون” البنزين واللحم والدجاج… ويستعدون لانفجار أزمة ‏الكهرباء بوجههم

اللواء :

– سوء المعالجات يُفاقم الأزمات .. والعيد يوصل ما انقطع‎!‎

– الإغلاق ليومين في الفطر.. والشركة التركية تهدّد بالعتمة رداً على القرار القضائي

الجمهورية :

– التأليف يغيب في عطلة الفطر… ‏ومحاولات التقريب ما تزال أفكاراً

النهار :

– عقوبات بريطانية تلاقي الأميركية والأوروبية‎

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الأنباء :

– في لبنان لا مبادرات رغم سعي بري والتصلّب يُعيق الملفات. وفي فلسطين صلابة أهلها ‏تصدّ الاحتلال

الاسرار

البناء

– رصد باحثون أميركيّون بين سطور مواقف البيت الأبيض والخارجيّة الأميركيّة تبايناً واضحاً مع ‏كيان الاحتلال حول القدس رغم الإعلان عن التمسك الأميركي بالالتزام بأمن الكيان والعداء ‏لحركات المقاومة بما يعني تسليماً بسقوط مفاعيل صفقة القرن‎.‎

– تلقت جهات سياسية لبنانية مناوئة للمقاومة نصائح من سفارات عربيّة وأوروبيّة بتخفيض ‏سقف مواقفها التي تظهر نوعاً من التعاطف مع العدوان على القدس وغزة، لأن ما يجري ‏كبير وخطير ولا يحتمل هذه المواقف الطفوليّة الطائشة‎.‎

الأنباء

– خطوة مالية غير مكتملة معايير النجاح ولا يبدو ان فرص تسويقها ستأتي بنتائج عملية ملموسة‎.‎

– تصريحات سياسي حول استحقاق سابق أنكرت الخيار الخاطئ الذي كان سبباً من أسباب ما آلت إليه الأمور‎.‎

الجمهورية

– لا يزال مسؤول كبير مصراً على ضرورة تواصل مسؤول آخر برئيس تيار للبحث في ‏ملف حساس.‏

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– ‏نشطت الحركة الديبلوماسية في أعقاب زيارة موفد أوروبي بارز سعياً الى فهم ردات فعل ‏اللبنانيين تجاه المعارضة اللبنانية وتقييمها.‏

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– أعرب وسيط أجنبي عن قلقه من صعوبة الإنطلاق في أي مشروع حل ما لم تبتعد بعض ‏الوجوه عن العرقلة.‏

اللواء

– تسعى مصارف ذات سمعة جيدة إلى عمليات ابتزاز مع تزايد تعاميم المصرف المركزي‎.‎

– تشكك أوساط قريبة من مرجع مكلف بمعلومات جرى تداولها حول “انتكاسة” مع “الثنائي” بعد نعي المبادرة ‏الفرنسية‎.‎

– كشفت وقائع اليومين الماضيين من المواجهة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية أن توسع العمليات، قد يشمل المنطقة ‏برمتها‎!‎

النهار

– يقول مسؤول احد المختبرات الطبية الكبيرة ان الارقام الصادرة يومياً عن المصابين بالكورونا ليست ‏واقعية لان نسبة المصابين في مختبره لم تتناقص بل تراجع عدد الخاضعين للفحص‎.‎

– تشهد جزيرة قبرص حركة حجوزات لافتة لموسم الصيف من لبنانيين وعرب ومغتربين في الخليج، ‏وذلك لصعوبة الوضع في لبنان‎.‎

– بدأ القضاء باستدعاء عدد من الاعلاميين بطلب من مرجع رئاسي ضاق ذرعه بالاصوات المعارضة ‏فيما هو ومكتبه لا يتابعون ما يجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي‎.‎

– لوحظ ان احزابا وتيارات سياسية قديمة وحديثة بدأت أخيرا عبر اعلامها ومكاتبها تصدر بيانات تنحصر في الشق ‏الاجتماعي والمعيشي لدواع شعبوية .‏

المصدر: صحف