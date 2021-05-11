أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 11-05-2021

الأخبار

فلسطين تُحطّم الأسوار

‫من الخارج إلى الداخل وبالعكس [2]: آل سلمان و«قدر» طهران ودمـشق

‫«انتفاضة» الأطباء ضد حكم قضائي: «تهديدات» للمرضى… والخطأ لا يستدعي محاسبة!

النهار

صواريخ “حماس” وصلت غزة بالقدس وإسرائيل ترد بـ”قوة”…

تصاعد السباق بين الفوضى والتهدئة المالية

إيران تؤكد الحوار مع السعودية حول العلاقات والتطورات

اللواء

فلسطين تنتفض: القدس عروس عروبتكم…!

صواريخ المقاومة توقف عربدة المستوطنين ونتنياهو يطلق عملية واسعة ضد غزة

السلطة تمعن بالإستهتار.. والأمن الاجتماعي في خطر!

إضراب طبي احتجاجاً على قرار قضائي والبنزين بين شحّ وفقدان

الديار

بعد تحذير نصرالله «رسالة اسرائيلية» عبر موسكو: لا نرغب بالتصعيد!

فشل «جسّ النبض» مع بعبدا يدفع «أمل» للتصعيد… ورهان جديد للحريري

مشاهد «الاذلال» تتمدّد… والغموض يكتنف تنفيذ سحب الودائع بالدولار؟

الجمهورية

أوروبا بدأت تحضير العقوبات

المستشفيات تقفل أبوابها

كيف سيحسبها الحريري؟

البناء

صواريخ غزة تنتصر للقدس… تل أبيب في الملاجئ… وغارات على غزة… و20 شهيداً

الضفّة تنتفض ومواجهات في قلنديا… واليوم اجتماع عربيّ… ومشاورات في مجلس الأمن

محور المقاومة مستنفر سياسياً وميدانياً تحسبّاً لكل الاحتمالات… بعد إلغاء مناورات الاحتلال

المصدر: صحف