إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع العدو الاسرائيلي بالعيسوية والطور بالقدس المحتلة

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل عدد آخر مساء الأحد بمواجهات مع العدو الاسرائيلي في قريتي العيسوية والطور شمال شرق القدس المحتلة بعد تصديهم لمستوطنين صهاينة حاولوا اقتحام القريتين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان وأصيب آخرون بجروح بعد أن تصدى مواطنون من القريتين لمحاولات المستوطنين اقتحام القرية، بحماية من جيش الاحتلال”.

من جهته، قال “الهلال الاحمر الفلسطيني” إن “طواقمه تعاملت مع إصابة لشاب بحجر بالرأس بعد مواجهات بين المستوطنين والشبان على احد مداخل بلدة الطور وتم تقديم الاسعاف الاولي له ونقله للمستشفى، فيما أصيب آخرون على مدخل العيسوية”.

المصدر: فلسطين اليوم