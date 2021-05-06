كورونا في الأرجنتين.. تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الوفيات في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية الأربعاء أنها سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 633 شخصا في الساعات ال24 الأخيرة.

وكان العدد القياسي السابق وهو 561 وفاة يومية سجل في 29 نيسان/أبريل. وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في هذا البلد 65865 حالة، بمعدل 1422 لكل مليون نسمة لتحتل الأرجنتين بذلك المرتبة السادسة بين بلدان أميركا اللاتينية لمعدل الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان (المرتبة 30 على مستوى العالم).

وسجلت 24079 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إى ثلاثة ملايين في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.

ومنذ منتصف نيسان/أبريل، كثفت الحكومة إجراءاتها للحد من تنقلات السكان في محاولة لوقف انتشار المرض الذي يبدو أنه استقر عند متوسط نحو 25 الف إصابة يوميا.

وقالت وزارة الصحة إن نسبة الأسرة المشغولة في وحدات العناية المركزة تبلغ 68.2 بالمئة في البلاد. لكن هذه النسبة تبلغ 75.9 بالمئة في منطقة العاصمة بوينس آيرس حيث يعيش 15 مليون نسمة.

حذرت منظمة الصحة للبلدان الأميركية الأربعاء من أن المستشفيات “ممتلئة بشكل خطير”. وحذرت من زيادة دخول المستشفيات ووفيات الشباب.

وتلقى حوالي 7.36 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللقاحات التي تم إعطاؤها في الأرجنتين، بينما تلقى 1.16 مليون جرعتين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية