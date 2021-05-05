الطقس غدا الخميس غائما جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2021 - 13:34

الطقس غدا الخميس غائما جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة

منذ 2 ساعة 5 May، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء مشمس الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة احيانا وانخفاض في درجات الحرارة.
– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا.
الطقس المتوقع في لبنان:
– الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض اضافي محدود في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
– الجمعة: قليل الغيوم بسبحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
– السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل.
– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 16 الى 26 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40 كلم/س.
– الانقشاع: جيد اجمالا.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.
– حرارة سطح الماء: 22 درجة.
– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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