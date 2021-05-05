الطقس غدا الخميس غائما جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء مشمس الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة احيانا وانخفاض في درجات الحرارة.

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض اضافي محدود في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

– الجمعة: قليل الغيوم بسبحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

– السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 16 الى 26 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية