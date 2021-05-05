معلومات رائعة قد لا تعرفها عن الدم

يعد الدم ضروريا للحياة، وهو المسؤول عن إيصال الأكسجين إلى مختلف أعضاء الجسم عند الحاجة إليه، وينقل ثاني أكسيد الكربون بعيدا، ويتحركفي الجسم بسبب الضخ القوي للقلب. ومن خلال الدم، تتواصل كل خلية في الجسم مع بعضها البعض.

ولكن هل تساءلت يوما من أين تأتي فصيلة الدم؟ أو كيف يمكن نقل السائل الواهب للحياة من إنسان إلى آخر؟.

إليك هذه الحقائق الشيقة عن الدم:

1. ليس كل الدم أحمر: قد نتحدث عن المستويات العليا في المجتمع كونها “ذوات الدم الأزرق”، ولكن في مملكة الحيوان هذا هو الحال حرفيا بالنسبة لبعض الأنواع.

وتحتوي العناكب والكركند والأخطبوط وسرطان البحر على دم أزرق لاحتوائه على بروتين يسمى الهيموسيانين.

2. يحتوي على كمية هامة من الماء: يتكون الدم من عدة مكونات مختلفة، وأكثر شيوعا (حوالي 55%) هي البلازما، وهي مزيج من الماء والسكر والدهون والبروتين والأملاح. ويأتي اللون الأحمر من كريات الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمراء (حوالي 40%)، بينما تشكل خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى 1%. المكون الأخير هو الصفائح الدموية، والتي تساعد الدم على التجلط.

3. هناك ثمانية أنواع من الدم: هناك أربع مجموعات دم رئيسية: A وB وO وAB، والتي تمثل أجساما مضادة معينة موجودة في خلايا الدم الحمراء. كل مجموعة إما إيجابية أو سلبية، وهو ما يشكل أنواع الدم الثمانية.

4. إن تلقي فصيلة دم غير صحيحة يمكن أن يهدد الحياة: وعندما يتلقى شخص ما عملية نقل دم، من المهم مطابقة فصيلة دمه بأمان، لأن أنواعا معينة غير متوافقة. إذا حصلوا على النوع الخطأ، يمكن لجهازهم المناعي محاولة تصحيح الخطأ ومهاجمة خلايا الدم الجديدة بشكل مفرط.

5. أنواع الدم مهمة جدا في بعض الثقافات: في اليابان، يُقال إن فصيلة دم الشخص تؤثر على شخصيته. ويُعتقد أن الأشخاص الذين لديهم النوع A منظمون للغاية وحساسون. والنوع B هم منفتحون وصادقون. ويميل النوع O إلى التفاؤل وأن يكون غريب الأطوار، في حين أن النوع AB النادر بطبيعته المزدوجة يعتبر معقدا وأحيانا مخادعا.

6. البعوض يفضل فصائل دم معينة: هل ينتهي بك الأمر وأنت مغطى بلسعات البعوض عندما تسافر إلى مكان استوائي؟ قد يعني هذا أنك تملك دما من النوع O، حيث تظهر الأبحاث أن الحشرات المزعجة تجد النوع O الأكثر جاذبية بشكل عام، يليها النوع A.

7. يمكنك التبرع بـ 470 مل من الدم دفعة واحدة: إذا كنت مؤهلا للتبرع بالدم، فيمكنك التبرع بكمية تقدر بـ470 مل، وهو ما يعادل نحو 8% من حجم دم الشخص البالغ. ويستبدل الجسم هذه الكمية في غضون 48 ساعة تقريبا، لكن الأمر يستغرق وقتا أطول لتجديد خلايا الدم الحمراء، ولهذا يمكن للرجال التبرع كل 12 أسبوعا والنساء كل 16 أسبوعا.

8. بعض الناس يخافون من الدم: هل تشعر بالإغماء عند مجرد ذكر نزيف في الأنف؟ ربما تعاني من رهاب الدم. ويُعتقد أنه ناجم عن صدمة الطفولة المرتبطة بالدم.

9. إنه ذهب سائل: الدم ليس حيويا للبقاء على قيد الحياة فحسب، بل إنه ذو قيمة لسبب آخر، فهو يحتوي على نحو 0.2 ملليغرام من الذهب. ويُعتقد أن هذا المعدن الثمين يلعب دورا في وظيفة المفصل ونقل الإشارات الكهربائية في جميع أنحاء الجسم.

المصدر: الاندبندنت