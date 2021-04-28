الطقس غدا الخميس قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها الموسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 12:08

الطقس غدا الخميس قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

منذ 6 mins 28 April، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
– الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تدريجيا بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

– الطقس المتوقع في لبنان:
– الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.
– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.
– السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ويتشكل ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة .
– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 15و 25 كلم/س.
– الانقشاع: متوسط اجمالا.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 85%
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.
– حرارة سطح الماء: 20 درجة.
– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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