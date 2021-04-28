كوريا الجنوبية.. احتجاجات ضد نشر منظومة الدفاع الصاروخية “ثاد”

احتج حوالي 50 من السكان والنشطاء المدنيين المعارضين لنشر منظومة الدفاع الصاروخية “ثاد” في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، أمام القاعدة ببلدة سونغجو بإقليم كيونغ سانغ الشمالي.

وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، تجمع المتظاهرون وهتفوا “نشر منظومة ثاد غير قانوني”، و”أوقفوا عملية البناء غير القانونية”.

هذا ومن المقرر أن تنقل وزارة الحرب والقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية مواد البناء إلى قاعدة “ثاد” صباح اليوم، بحسب ما نقلت “يونهاب” عن منظمة معارضة لنشر هذه المنظومة، حيث أشارت المنظمة في وقت سابق إلى أنها تعارض استبدال المعدات ونقل مواد البناء وسط الموجة الرابعة من فيروس كورونا، داعية الحكومة إلى التراجع عن قرارها بحشد قوات الشرطة على نطاق واسع.

في الجهة المقابلة، كانت الشرطة تخطط لنشر حوالي 600 من قواتها من أجل تفريق المتظاهرين.

المصدر: يونهاب