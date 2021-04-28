لافروف: لندن تلعب دورا تخريبيا في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 12:08

لافروف: لندن تلعب دورا تخريبيا في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي

منذ 2 ساعة 28 April، 2021
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