التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية داخل نفق #السفارة_الكويتية باتجاه #بيروت ودراج من مفرزة سير الضاحية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 10:34

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية داخل نفق #السفارة_الكويتية باتجاه #بيروت ودراج من مفرزة سير الضاحية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة

منذ 40 mins 28 April، 2021
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