قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2021 - 10:00

قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة

منذ 17 mins 27 April، 2021
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