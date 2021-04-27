التحكم المروري: سقوط قتيل و11 جريحا في 10 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2021 - 08:26

التحكم المروري: سقوط قتيل و11 جريحا في 10 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 14 mins 27 April، 2021
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