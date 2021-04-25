الرئيس بري عزى بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد

عزى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأحد بالضحايا الذين قضوا جراء الحريق الذي شب في مستشفى ابن الخطيب في العاصمه العراقية بغداد.

وبالمناسبة، أبرق الرئيس بري لرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح ولرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ولرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، معزيا باسم اللبنانيين وبإسم المجلس النيابي، القيادة والشعب العراقي بالضحايا الذين سقطوا ليل أمس، جراء الحريق الذي شب في مستشفى ابن الخطيب في العاصمه العراقية بغداد، متمنيا “الشفاء العاجل للجرحى وللعراق دوام الاستقرار والتقدم والازدهار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام