لماذا يحتاج جسمك إلى زيت السمك بانتظام؟

يحتاج جسم الإنسان للدهون من أجل التمتع بحياة طبيعية وخالية من الاضطرابات الصحية. وعادة ما يحصل على هذه الدهون من المنتجات سواء من أصل حيواني أو نباتي.

وغالبا ما ينصح الأطباء باستخدام زيت السمك الذي يباع في الصيدليات على شكل كبسولات “الأوميغا 3″، لأن الكثير من الناس من الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن وتراكم الدهون يقللوان من تناول أي مادة غذائية تحتوي الدهون، وفقا لما نشرته مجلة “ميديك فوروم” الروسية.

لكن خبراء التغذية لاحظوا أن “زيت السمك لا يساهم في تراكم الترسبات الدهنية على البطن وأجزاء أخرى من الجسم، كونه يحتوي على عناصر تشارك في عملية التمثيل الغذائي”.

وعلاوة على ذلك، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، على العكس من ذلك، بتناول زيت السمك بانتظام، لأنه يسرع عملية التمثيل الغذائي ويعزز فقدان الوزن بشكل أسرع.

المصدر: سبوتنيك