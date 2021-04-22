شويغو يأمر القوات المسلحة بالاستعداد “للتطور غير الملائم” لمناورات الناتو

أصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الخميس، أمراً للقوات المسلحة “بالاستعداد للرد الفوري في حالة حدوث “تطور غير ملائم” للوضع فيما يتعلق بتدريبات الناتو “ديفيندر يوروب”.

كلام شويغو، جاء خلال اجتماع عقد في شبه جزيرة القرم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في قت سابق من الخميس، بدء مناورات للقوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم بمشاركة أكثر من 10 آلاف جندي و1.2 ألف وحدة عتاد و40 سفينة حربية.

وخلال المرحلة النشطة ستحاكي التدريبات، تنفيذ الضربات الصاروخية والجوية وصدها، واستخدام الطائرات المسيرة وصواريخ موجهة، وكذلك التصدي لها بواسطة الدفاعات الجوية العسكرية الأرضية والبحرية.

وتجري المناورات كجزء من التفتيش على الاستعداد القتالي للقوات المسلحة الروسية خلال فترة التدريب الشتوية، حيث يجري التفتيش في جميع المناطق العسكرية وفي الأسطول الشمالي، بما في ذلك وأقصى الشمال وجزر كوريل وكامتشاتكا.

المصدر: سبوتنيك