مستوطنون صهاينة اعتدوا على رعاة أغنام فلسطينيين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2021 - 17:48

مستوطنون صهاينة اعتدوا على رعاة أغنام فلسطينيين بالضفة المحتلة

منذ 43 mins 21 April، 2021
صهاينة 22
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتدت مجموعة من المستوطنين الصهاينة الأربعاء على رعاة أغنام في منطقة مغاير العبيد شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “رعاة الأغنام في منطقة مغاير العبيد، تعرضوا للاعتداء من قبل مستوطنين من مستوطنة ماعون الصهيونية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين”، وتابعت “تم مهاجمة راعي الأغنام مصلح مخامرة بالحجارة وطرده وأغنامه خارج منطقة الرعي الى جانب الاعتداء على رعاة آخرين”.

وأشارت المصادر الى “تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال هذه الأيام على المواطنين وممتلكاتهم لإجبارهم على الرحيل من أراضيهم لصالح عمليات التوسع الاستيطاني”.

المصدر: فلسطين اليوم

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