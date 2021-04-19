التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه #الصياد ودراج من #مفرزة سيربعبدا يعمل على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2021 - 10:26

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه #الصياد ودراج من #مفرزة سيربعبدا يعمل على المعالجة

منذ 41 mins 19 April، 2021
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