الحلويات الرمضانية أسعار خيالية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2021 - 03:16
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الحلويات الرمضانية أسعار خيالية
منذ 5 ساعة
18 April، 2021
تقارير مصورة
حلويات رمضان…اسعار خيالية واِحجام لجزء من المواطنين عن شرائها.
المصدر:
قناة المنار
الازمة الاقتصادية في لبنان
حلويات رمضانية
غلاء الاسعار
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