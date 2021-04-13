التحكم المروري: سقوط 3 قتلى و17 جريحا في 13 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 07:56

التحكم المروري: سقوط 3 قتلى و17 جريحا في 13 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 28 mins 13 April، 2021
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