مصر: إثيوبيا تحاول الحصول على غطاء سياسي وفني للقيام بعملية الملء الثاني لسد النهضة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 23:52

مصر: إثيوبيا تحاول الحصول على غطاء سياسي وفني للقيام بعملية الملء الثاني لسد النهضة

منذ 20 mins 10 April، 2021
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