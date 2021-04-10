مصر: إثيوبيا تحاول الحصول على غطاء سياسي وفني للقيام بعملية الملء الثاني لسد النهضة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 23:52
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مصر: إثيوبيا تحاول الحصول على غطاء سياسي وفني للقيام بعملية الملء الثاني لسد النهضة
منذ 20 mins
10 April، 2021
اثيوبيا
سد النهضة
مصر
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