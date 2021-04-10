وزارة الري المصرية تعلن رفض عرض إثيوبي بمشاركة معلومات التعبئة الثانية لسد النهضة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 22:16

وزارة الري المصرية تعلن رفض عرض إثيوبي بمشاركة معلومات التعبئة الثانية لسد النهضة

منذ 45 mins 10 April، 2021
أخبار موقع المنار

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