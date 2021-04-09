نائب رئيس الوزراء الإثيوبي: نؤمن بالحلول الإفريقية ونثق في إستمرار محادثات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي – موقع قناة المنار – لبنان
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نائب رئيس الوزراء الإثيوبي: نؤمن بالحلول الإفريقية ونثق في إستمرار محادثات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي
منذ 15 mins
9 April، 2021
اثيوبيا
سد النهضة
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