نائب رئيس الوزراء الإثيوبي: نؤمن بالحلول الإفريقية ونثق في إستمرار محادثات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2021 - 14:16

نائب رئيس الوزراء الإثيوبي: نؤمن بالحلول الإفريقية ونثق في إستمرار محادثات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي

منذ 15 mins 9 April، 2021
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