هيئة سودانية تحذر من خطر يهدد سد “النهضة” الإثيوبي

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان أن عمليات الرصد الزلزالي حول سد “النهضة” بإثيوبيا، وسد “الروصيرص” بالسودان، كشفت وجود نشاط زلزالي في المنطقة.

واكدت الهيئة أن “الفالق الأفريقي يمتد على بعد 500 كيلومتر شرقي أديس أبابا وأكثر من ألف كيلومتر شرق سد النهضة”، وتابعت “هذا الامتداد يضع المنطقة تحت تأثير النشاط الزلزالي، ما يزيد من المخاطر على سد النهضة وسد الروصيرص”.

وذكرت الهيئة أن “الهزات الأرضية المتكررة في بحيرات السدود قد تؤدي إلى تغييرات في البيئة التكتونية والفوالق”، وحذرت من “انعكاسات محتملة إذا حدثت زلازل متوسطة أو قوية”، وأشارت إلى “تسجيل عدد كبير من الهزات في بحيرة سد النهضة، خاصة أن إثيوبيا شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من الزلازل، أبرزها زلزال بقوة 5.8 درجة في أديس أبابا”.

وأشارت الهيئة إلى أنه “تم رصد هزة أرضية بالقرب من سد الروصيرص الثلاثاء الماضي”، مشيرة إلى أنها “تعكس استمرار النشاط التكتوني بالمنطقة”.

وتسلط تلك التحذيرات الضوء على المخاطر المحتملة لتعرض سد النهضة لنشاط زلزالي يمكن أن يتسبب في كارثة تأثر على السد، الذي يحجز خلفه بحيرة ضخمة تمتد على مساحة 1800 كيلومتر مربعا، وتستوعب عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من الماء.

المصدر: سبوتنيك