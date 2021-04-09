الشرطة النرويجية تغرم رئيسة الوزراء أكثر من 2300 دولار بسبب خرقها الإجراءات الاحترازية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2021 - 12:24

الشرطة النرويجية تغرم رئيسة الوزراء أكثر من 2300 دولار بسبب خرقها الإجراءات الاحترازية

منذ 14 mins 9 April، 2021
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