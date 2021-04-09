مقتل ما يسمى لواء البصيرة التابع لمليشيا “قسد”واثنين من مرافقيه بانفجار لغم بسيارتهم في بلدة الشحيل شرق ديرالزور – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2021 - 10:28

مقتل ما يسمى لواء البصيرة التابع لمليشيا “قسد”واثنين من مرافقيه بانفجار لغم بسيارتهم في بلدة الشحيل شرق ديرالزور

منذ 43 mins 9 April، 2021
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