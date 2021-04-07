الملك الأردني في رسالة حول التطورات الأخيرة: لا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره

وجه الملك الأردني عبد الله الثاني الأربعاء رسالة إلى الشعب الاردني حول التطورات الأخيرة المرتبطة بولي العهد السابق حمزة بن الحسين.

وقال الملك الاردني “لا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره، وكان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأدية هذه الأمانة”، وتابع “قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال”.

واضاف الملك الاردني “التزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى”، وتابع “حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي”.

المصدر: روسيا اليوم