10 خطوات لتخزين العسل..

سمع الكثير منا عن شتى الطرق التقليدية لفحص جودة العسل، ولكن، ما صحتها؟

وتنتشر العديد من الطرق التقليدية للتأكد من جودة العسل، وتتضمن تلك الطرق تجميده في “الفريزر”، أو اختبار سرعة تقطعه، والمزيد.

ومع ذلك، فهي مجرد طرق غير مثبتة، وغير مبنية على أُسس علمية.

يمكن التأكد من جودة العسل عن طريق التحاليل المخبرية المتقدمة، وهي تتضمن الكشف عن محتوى السكريات على سبيل المثال، والذي يُعتبر مؤشراً على الغش.

وخلال التحاليل المخبرية، يمكن أيضاً الكشف عن مستوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، والذي يُعتبر مؤشراً على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة.

وإليكم بعض النصائح عند تخزين العسل:

-يُخزن العسل في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة، وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

-يُحفظ العسل في عبوته الأصلية، أو في وعاء زجاجي، أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الطعام.

-تجنب تخزين العسل في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة.

-تجنب تبريد العسل لمنع تصلبه، وصعوبة سكبه عند الاستخدام.

-تجنب السماح للرطوبة للدخول إلى العبوة، واستخدم ملعقة جافة عند استخراج العسل.

-هناك احتمالية لتبلور العسل أثناء التخزين، وليس ذلك مؤشراً على فساده، أو ضرره.

-العسل الخام الذي يحتوي على حبوب اللقاح قد يتبلور بشكل أسرع من بقية الأنواع.

-الحرارة المنخفضة أثناء تخزين العسل قد تؤدي إلى تبلوره.

-يمكن إعادة العسل إلى الحالة السائلة عند تبلوره، وذلك عبر التسخين التدريجي في الماء دافئ.

-تجنب تعريض العسل لدرجات حرارة عالية، أو تسخينه في الميكروويف.

المصدر: سي ان ان