الوزير فهمي من بكركي: حين يكون هناك تفاؤل لدى اللبنانيين يخف التفلت المجتمعي

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي انه “متفائل، ويجب علينا كلنا أن نكون متفائلين”.

وأكد فهمي ان “مساعي البطريرك الراعي فتحت هوة في الملف الحكومي”.

وقال: “حين يكون هناك تفاؤل لدى اللبنانيين يخف التفلت المجتمعي ويكون الوضع الأمني بخير”، مشيرا الى ان “الوضع الآن تحت السيطرة الأمنية، وهناك عمل أمني استباقي من الأجهزة كافة بمستوى مميز لمنع أي تفلت”.

واضاف: “الخوف هو من التفلت المجتمعي لأن أي عمل سيكون فجائيا، فيما العمل الإرهابي لا خوف منه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام