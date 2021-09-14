فهمي في حفل التسليم والتسلم في الداخلية: المهمة صعبة لكن لا شيء مستحيلا مولوي: الاولوية لتثبيت الاستقرار الامني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 11:20

فهمي في حفل التسليم والتسلم في الداخلية: المهمة صعبة لكن لا شيء مستحيلا مولوي: الاولوية لتثبيت الاستقرار الامني

منذ 9 mins 14 September، 2021
الوزير محمد فهمي
لبنان

أكد وزير الداخلية السابق محمد فهمي في حفل التسليم والتسلم مع الوزير الجديد بسام مولوي ان “الوطن يستحق التضحية وهذا ما أتمنى أن أنقله للأجيال القادمة”، متمنيا للوزير مولوي “أطيب التمنيات وللحكومة الجديدة من أجل العمل للمصلحة العليا للوطنية”، وقال “المهمة صعبة، لكن لا شيء مستحيلا، ووطننا يستحق ان نعمل من أجله”.

من ناحيته، قال وزير الداخلية الجديد “الحكم استمرارية وسأعمل على إكمال ما بدأ به الوزير فهمي داخل الوزارة”مؤكداً “ان العمل على تثبيت الاستقرار الأمني سيكون أولوية، وكذلك تحسين أوضاع العسكريين والمدنيين في ملاك الوزارة”.

وبالنسبة الى ظروف السجون، شدد على “التواصل مع وزارة العدل للبت بالمحاكمات العالقة وإنشاء السجون المخطط لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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