فهمي في حفل التسليم والتسلم في الداخلية: المهمة صعبة لكن لا شيء مستحيلا مولوي: الاولوية لتثبيت الاستقرار الامني

أكد وزير الداخلية السابق محمد فهمي في حفل التسليم والتسلم مع الوزير الجديد بسام مولوي ان “الوطن يستحق التضحية وهذا ما أتمنى أن أنقله للأجيال القادمة”، متمنيا للوزير مولوي “أطيب التمنيات وللحكومة الجديدة من أجل العمل للمصلحة العليا للوطنية”، وقال “المهمة صعبة، لكن لا شيء مستحيلا، ووطننا يستحق ان نعمل من أجله”.

من ناحيته، قال وزير الداخلية الجديد “الحكم استمرارية وسأعمل على إكمال ما بدأ به الوزير فهمي داخل الوزارة”مؤكداً “ان العمل على تثبيت الاستقرار الأمني سيكون أولوية، وكذلك تحسين أوضاع العسكريين والمدنيين في ملاك الوزارة”.

وبالنسبة الى ظروف السجون، شدد على “التواصل مع وزارة العدل للبت بالمحاكمات العالقة وإنشاء السجون المخطط لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام