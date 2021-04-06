رئيس الأرجنتين لبوتين: إصابتي بكورونا تسير دون أعراض وأشكر روسيا على لقاح “سبوتنيك V”

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره الأرجنتيني، ألبيرتو فرنانديز، المصاب بفيروس كورونا، والذي أعرب عن شكره لروسيا على لقاحها “سبوتنيك V”.

وذكر المكتب الإعلامي لفرنانديز، في بيان، أن بوتين اتصل به بعد علمه بإصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا “للاطمئنان على حالته الصحية”.

ونقل البيان عن فرنانديز أنه “أعرب عن شكره لروسيا وأشار إلى أن إصابته بالمرض خفيفة دون أي أعراض بفضل التأثير الإيجابي للقاح سبوتنيك V”.

وأعلن فرنانديز، فجر السبت أنه أجرى اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” وأظهر نتيجة إيجابية، وذلك رغم أنه تلقى في يناير 2021 لقاح “سبوتنيك V” الروسي.

وقال الرئيس الأرجنتيني لاحقا إن الفحص الطبي كشف أنه لا تظهر عليه أعراض المرض مع استقرار حالته الصحية.

كما شدد فرنانديز على ضرورة التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، مشيرا إلى أنه لولا تلقيه المصل لكانت حالته الصحية “أسوأ بكثير”.

المصدر: وكالات