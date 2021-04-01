مسؤول منطقة صيدا في حزب الله التقى وفد الجبهة الشعبية لمناسبة يوم الأرض :المقاومة طريق وحيد لتحرير الإنسان والمقدسات

إلتقى مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر لمناسبة “يوم الأرض”، وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة المسؤول السياسي لمنطقة صيدا أبو علي حمدان في حضور الحاج عارف حميد وعلي الزينو، وعدد من كوادر الجبهة وذلك في مقر الحزب في مدينة صيدا.

وحيا المجتمعون، بحسب بيان للحزب، “الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يتصدى لجيش الإحتلال بمقاومته العسكرية وانتفاضته الشعبية مسطرا أروع الملاحم البطولية”، مؤكدين أن “الساحة الفصل بين الحق والباطل مازالت فلسطين وشعبها، والقدس اليوم هي المعيار في هذه المعركة”. واعتبروا أن “المقاومة بكافة أشكالها هي الطريق الوحيد لتحرير الأرض والإنسان والمقدسات”. وناقشوا “الوضع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط الذي يعاني منه أبناء المخيمات”.

ووضع الوفد ضاهر في صورة الوضع الصحي الأخير جراء جائحة كورونا داخل المخيمات مشيدا ب “التعاون والتنسيق اللبناني الفلسطيني على كافة المستويات للوقوف إلى جانب الفقراء والمحتاجين والمرضى، في ظل تقاعس وكالة الأنروا التي ما زالت تقوم بتقليص الخدمات الصحية والإجتماعية والتربوية بشكل مستمر”، كما نوه ب”الوضع الأمني الهادئ والمستقر في المخيمات وتحديدا في مخيم عين الحلوة”.

وشدد الوفد على “ضروة العمل على إعادة انتاج مؤسسات سياسية داخل الوطن من خلال المشاركة في الإنتخابات التشريعية القادمة، وانتقوم هذه المؤسسات بدورها الوطني الاساسي بإعادة حقوق الشعب الفلسطيني التي اغتصبها الإحتلال الإسرائيلي”.

وجدد موقف القيادة الفلسطينية في لبنان حول “عدم التدخل في التجاذبات السياسية الداخلية اللبنانية، لما يشكله من خطر كبير على العلاقة اللبنانية – الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني المقيم في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام