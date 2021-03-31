ما علاقة الوزن بكمية القهوة المسموح شربها يوميا

كشفت رئيسة قسم التغذية في وزارة الصحة في موسكو، أنتونينا ستارودوبوفا، عدد أكواب القهوة المسموح شربها يوميا بشكل لا يضر بالصحة.

وعلى الرغم من عدم وجود منع واضح لشرب القهوة، إلا أن الخبيرة تنصح بعدم شرب أكثر من كوب أو كوبين من القهوة في اليوم؛ في هذه الحالة، من المستحسن ألا تكون القهوة مركزة جدا أو يفضل أن تُشرب بالحليب.

بالإضافة إلى ذلك يقترح بعض الخبراء الحد من استهلاك الكافيين بشكل مباشر. على سبيل المثال، لا يجب أن تستهلك أكثر من ثلاثة مليغرامات من هذه المادة لكل كيلوغرام من وزن جسمك.

أوضحت ستارودوبوفا: “بوزن 70 كيلوغراما، لا يمكنك تحمل أكثر من 210 مليغرامات من الكافيين، أي ما لا يزيد عن خمسة إلى ستة أكواب من الشاي الأسود أو ثلاث فناجين صغيرة من قهوة (إسبريسو) في اليوم”.

كما أوصت بأن يتم النظر بعناية في هذا المشروب لمن يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو لديهم استعداد لارتفاع ضغط الدم. ولفتت إلى أنه يمنع تناول القهوة في حالة الإصابة بمرض القرحة الهضمية أو تفاقم التهاب المعدة، فهي تهيج الغشاء المخاطي في المعدة.

المصدر: سبوتنيك