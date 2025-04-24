متى يجب تناول مكملات فيتامين بي 12؟

فيتامين مهم جدا لصحة الجسم، وله فوائد كثيرة منها دعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتحسين صحة الأعصاب وكذلك وظائف الدماغ، وتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة، ودعم صحة الجلد والشعر، وتحسين الصحة النفسية، وتقليل مستويات الهوموسيستين في الدم، وهو حمض أميني يمكن أن يؤثر على الأوعية الدموية، وارتفاع مستوياته يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية

الأمر يتعلق بفيتامين بي 12 (B12) الذي نال شهرة كبيرة، ويباع كمكمل غذائي في الكثير من البلدان، لكنه يمكن الحصول عليه طبيعيا انطلاقا من المصادر الحيوانية كاللحوم والجبن والبيض. لكن أي جرعة مناسبة لكل واحد منا؟

يشير موقع أوغسبورغر ألغيماينه نقلا عن الجمعية الألمانية للتغذية إلى أنه يكفي تناول أربعة ميكروغرامات من فيتامين B12 يومياً، لكن الحاجة تزداد أثناء الحمل والرضاعة، وعند التعرض للإجهاد والأمراض المزمنة، وذلك لدى الأشخاص الذين يتناولون مثبطات مضخة البروتون لعلاج حموضة المعدة.

وينقل الموقع عن خبيرة التثميل الغذائي هيلينا أورفانوس-بوكيل، أن الحاجة إلى فيتامين بي 12 تزداد مع التقدم في العمر، وكذلك لدى من يستهلكون الكحول بشكل كبير، كما أن من يعانون من بعض الأمراض المزمنة يحتاجون جرعات أكبر من الأشخاص الاعتياديين، ومنها أمراض الكبد وداء السكري.

كما تؤكد الجمعية الألمانية للتغذية، أن الأشخاص الذين يجب عليهم تناول مكملات فيتامين بي 12 هم النباتيون، لأن الغذاء الخالي من اللحوم أو المنتجات الحيوانية يمكن أن يؤدي إلى نقص على المدى الطويل.

غير أنه يجب الانتباه إلى أن الجرعات العالية قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل ظهور حب الشباب، مشكلات في الجهاز الهضمي والتنفس، والدوار، وتهيج الجلد، وجفاف الحرارة، والدوار. توصي الهيئة الفيدرالية لتقييم المخاطر الألمانية بألا يتجاوز البالغون الأصحاء 25 ميكروغرام من مكملات فيتامين بي 12.

ولأجل معرفة هل تعاني من نقص هذا الفيتامين، يمكن إجراء اختبار للدم، لكن هناك كذلك مجموعة من الأعراض التي تظهر على الجسم، منها حرقة اللسان والتعب الدائم وقلة التركيز وفقدان الذاكرة والصداع وتقلب المزاج.

المصدر: dw.com