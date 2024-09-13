معدن البوتاسيوم: أفضل منظم لوظيفة الاعصاب..ما هي مصادره الطبيعية؟

يلعب البوتاسيوم دورًا أساسيًا في تنظيم وظيفة الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من نفايات الجسم، وفقًا لما ذكرته مكتبة الطب الوطنية بأمريكا.

ويعمل أيضاً على مكافحة ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما أوضحته جمعية القلب الأمريكية.

كيف تحصل عليه؟

أوضح الموقع الإلكتروني “Cleveland Clinic” في أمريكا أن هناك 14 مصدرًا طبيعيًا يمكنك من خلاله الحصول على معدن البوتاسيوم.

وتشمل هذه المصادر ما يلي:

-الموز

-الخضار الورقية

-الفاصوليا

-البطاطس

-فول الصويا

القرع

-فطر البورتوبيلو

الطماطم

-العصائر

-المحار

-الأسماك

-العدس

-منتجات الألبان

-الأفوكادو

أعراض نقص البوتاسيوم

يتم الكشف عن نقص البوتاسيوم في أغلب الحالات عند إجراء اختبار تحليل الدم بسبب مرض معين أو تناول الأدوية المُدرّة للبول.

وتشمل أبرز أعراضه:

-الضعف

-الإرهاق

-التشنجات العضلية

-الإمساك

يُشير انخفاض البوتاسيوم، أي “نقص البوتاسيوم بالدم”، إلى انخفاض مستوى البوتاسيوم في مجرى الدم عن المعدل الطبيعي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ”مايو كلينك”، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وعادةً ما يتراوح مستوى البوتاسيوم في الدم بين 3.6 و5.2 مليمول لكل لتر (مليمول/لتر). وقد يكون الانخفاض الشديد في مستوى البوتاسيوم، وهو أقل من 2.5 مليمول/لتر، مهددًا للحياة ويتطلب رعاية طبية عاجلة.

وقد يؤدي التقيؤ أو الإسهال أو كلاهما إِلى فقدان البوتاسيوم بمعدلات كبيرة من جهاز الهضم. وفي الحالات النادرة فقط، يُعزى انخفاض البوتاسيوم إلى عدم تناول الطعام الذي يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم.

وتتضمن أسباب نقص البوتاسيوم أيضًا ما يلي:

-مرض الكُلى المزمن

-الإفراط في استعمال المُليّنات

-قصور حمض الفوليك

-استعمال بعض المُضادّات الحيوية

المصدر: cnn عربي