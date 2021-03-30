وفد من حزب الله ولجان العمل في المخيمات سلما مستشفى الهمشري مواد طبية لفحوص PCR

زار وفد من حزب الله برئاسة معاون مسؤول الملف الفلسطيني الشيخ عطا الله حمود، ضم مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر ومسؤول لجان العمل في المخيمات أبو حسن أسعد، مستشفى الشهيد محمود الهمشري في صيدا لمناسبة يوم الارض، وكان في استقبالهم المدير العام للمستشفى الدكتور رياض أبو العينين والاطباء، في حضور رئيس الهيئة الإسلامية الفلسطينية للرعاية والإرشاد الشيخ سعيد القاسم، وقدم الوفد مواد طبية خاصة ل 2000 فحص PCR.

واشار بيان للحزب الى انه ” تم خلال اللقاء مناقشة الواقع الصحي في المخيمات والنشاط الذي تقوم به المستشفى ميدانيا عبر فرقها الصحية وفرق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في كل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما جال الوفد في اقسام المستشفى”.

حمود

وتحدث حمود باسم الوفد وقال:”جئنا اليوم الى اخواننا في مستشفى الهمشري وسلمناهم بعض المواد المتعلقه بفحوص ال pcr، وذلك في اطار سلسلة مساعدات سلمناها للاخوة في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني” ، لافتا الى اننا “في حزب الله ولجان العمل في المخيمات سنكون دائما في خدمة اهلنا في مخيمات الشتات و مخيمات لبنان”.

وتابع:”لمناسبة يوم الارض نعاهد أهلنا بأننا سنبقى اوفياء لهم في السراء والضراء، وفي هذه الظروف الصعبة سنبقى إلى جانبهم ومعهم في ازمة كورونا لمكافحة هذا الوباء الذي قضى على العباد، وسنبقى اوفياء لهم حتى تحرير الارض و المقدسات”، وحيا “اهالي مخيمات الشتات وكل الممرضين في الصفوف الاولى والاطباء في مخيمات الجنوب واطباء مستشفى الهمشري”.

ابو العينين

بدوره قال أبو العينين:”تعودنا على الاخوة في المقاومة الاسلامية في حزب الله أن يقفوا دائما الى جانب الشعب الفلسطيني في الازمات، وتشرفنا اليوم بدعمهم اللوجستي لمستشفى الهمشري التابع لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني عبر تقديم فحوص الpcr، وذلك لاجراء الاختبارات داخل مخيماتنا وتجمعاتنا الفلسطينية على الاراضي اللبنانية كافة”.

وشكر ابو العينين الوفد على المساعدة الطيبة، لافتا الى اننا “شعب واحد في مواجهة هذا الوباء لحين القضاء عليه في مخيماتنا وفي لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام