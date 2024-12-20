حزب الله استقبل وفدا مشتركا من جبهتي النضال والشعبية القيادة العامة في صيدا

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في “حزب الله”، الشيخ زيد ضاهر، وفدا فلسطينيا مشتركا ضم مسؤول “جيهة النضال الشعبي الفلسطيني” في لبنان، شهدي عطية، وعضو اللجنة المركزية ومسؤول منطقة صيدا في الجبهة خالد كردية، ومسؤول ساحة لبنان في “الجبهة الشعبية” – القيادة العامة، غازي دبور وعضو اللجنة المركزية ومسؤول منطقة صيدا في الجبهة رفعت جبر، في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

وذكر بيان الحزب أن الوفد هنأ بداية “قيادة حزب الله بالإنتصار الذي حققته المقاومة الاسلامية في لبنان في معركة اولي البأس” كما وتوجه الوفد بالتبريك باستشهاد الأمين العام السيد حسن نصر الله، سيد شهداء الامة وبالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس”.

كما وأكد الوفد “وقوف فصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان الى جانب المقاومة”، مثمنين المواقف التي تبنتها قيادة الحزب بالقول والفعل لدعم القضية الفلسطينية ومنع كل محاولات تصفيتها”.

وأكد المجتمعون “ضرورة العمل على ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بوصفها أمضى سلاح في وجه مخططات العدو الصهيوني ومشاريعه التفتيتية”.

وكذلك نوهوا بـ “الاحتضان الشعبي الكبير للمقاومة في لبنان وفي فلسطين موجهين تحية الفخر والاعتزاز للشعبين اللبناني والفلسطيني اللذين كانا مصداقا حقيقيا واضحا للعطاء اللامحدود والثبات امام ابشع الحروب والمؤامرات دفاعا عن المظلومين في معركة الحق ضد الباطل والظلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام