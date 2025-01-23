الولايات المتحدة | اجلاء الآلاف بعد اندلاع حريق جديد في شمال لوس انجلوس

اندلع حريق جديد شمال لوس أنجلوس يوم الأربعاء، حيث انتشر بسرعة كبيرة في منطقة كاستايك ليك وأدى إلى إصدار أوامر إجلاء لآلاف الأشخاص في المنطقة التي ما زالت تتعافى من الحرائق السابقة.

الحريق أتى مع رياح سانتا آنا الجافة والقوية، ما ساعد على انتشار النيران بسرعة، حيث غطت أكثر من 20 كيلو مترا مربعا خلال ساعتين فقط.

وتم إصدار أوامر إجلاء لـ19,000 شخص في محيط البحيرة، التي تقع على بعد حوالي 35 ميلاً شمال لوس أنجلوس، بالقرب من مدينة سانتا كلاريتا.

الحريق اندلع في وقت لا تزال فيه منطقة لوس أنجلوس تعاني من آثار حرائق ضخمة سابقة أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصًا وتدمير آلاف المنازل. وطلب مسؤولو الأمن من الجميع في المنطقة المتأثرة مغادرتها فورًا لتفادي أي خطر.

السلطات استخدمت الطائرات والمروحيات لإلقاء المياه والمثبطات على النيران، فيما كانت فرق الإطفاء من إدارة إطفاء لوس أنجلوس وغابات أنجلوس تكافح الحريق من الأرض.

المصدر: وكالات