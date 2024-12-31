الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من “القومي”.. تأكيد على المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الثلاثاء وفدا من الحزب “السوري القومي الاجتماعي” برئاسة “المنفذ العام لمنفذية صيدا الزهراني جزين” محمد غدار.

وقدم الوفد التبريكات لقيادة حزب الله بالشهداء على طريق القدس الذين ارتقوا في معركة اولي البأس وعلى رأسهم الشهيد الاقدس السيد حسن نصرالله والشهداء القادة، وثمن “التضحيات التي يقدمها حزب الله وجمهور المقاومة واهالي الجنوب المقاوم نصرة للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعا عن لبنان”.

وشدد المجتمعون على “التمسك بخيار ونهج المقاومة والوقوف إلى جانب كل حركات المقاومة في لبنان والمنطقة من أجل المضي في معركة التحرير الكامل لتراب فلسطين”، وأكد “الوقوف سدا منيعا بوجه كل أشكال المؤامرات التي تحاك بهدف تصفية القضية الفلسطينية”.

وحيا المجتمعون ” صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المظفرة في قطاع غزة والضفة الغربية الذين يسطرون أروع الملاحم بعد أكثر من ثلاثة عشر شهرا من الحرب الوحشية والابادة ضد شعب أعزل ومقاومة متواضعة بالسلاح والعتاد”، وأكدوا ان ذلك “يؤكد أن الإيمان والقوة المعنوية هي التي تصنع الانتصارات والانجازات مهما كلفت التضحيات ومهما بلغت الأثمان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام