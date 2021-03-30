نبات يمنع تجلط الدم ويمكن اعتباره مضادا حيويا طبيعيا

قالت أخصائية التغذية، أنجليكا دوفال، في مقابلة مع تلفزيون “زفيزدا تي في” الروسي إن القرفة غذاء صحي للغاية يمكن مقارنته بمضاد حيوي طبيعي، وأكدت أن نبات القرفة يمنع نمو البكتيريا ويستخدم كعامل مضاد للفطريات. وهو مفيد للأوعية الدموية لأنه يمنع تجلط الدم.

وأوضحت أنه مفيد أيضًا لأولئك الذين يعانون من ركود الصفراء. بالإضافة إلى ذلك، القرفة غنية بالفيتامينات والمعادن.

“ومن هذه الفيتامينات: فيتامين A وفيتامين B وفيتامين E وكمية كبيرة من الزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم والحديد. وهو مفيد جدًا لفقر الدم. وإذا استخدمناه كمسحوق، فهو يحتوي ألياف غذائية وزيوت أساسية”.

كما تحدثت عن كيفية تمييز القرفة الأصلية عن القرفة الصينية، التي لا تملك نفس الرائحة الفواحة. كما أن القرفة أكثر ليونة منها.

المصدر: سبوتنيك