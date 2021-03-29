وزارة الدفاع وجهت كتابا لدياب حول اقتراح تعديل مرسوم “تحديد المنطقة الإقتصادية اللبنانية”

قالت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر “أرسلت وزارة الدفاع الوطني كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بتاريخ 24/3/2021 يتضمن اقتراحا حول تعديل المرسوم رقم 6433/2011 المتعلق بالمنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية، للاطلاع عليه وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنه”.

وأوضحت عكر في بيان لها الاثنين انه “بتاريخ 18/8/2011، صدر القانون رقم 163/2011 والمتعلق بتحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية، حيث تنص المادة 17 منه على أن يتم تحديد دقائق تطبيقه لجهة تعيين حدود المناطق البحرية المختلفة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين”، وتابعت “استنادا إليه، صدر المرسوم رقم 6433 بتاريخ 1/10/2011 والذي يحدد حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية، حيث يمكن مراجعة هذه الحدود وتحسينها وتعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية وقد تم تبليغ الدوائر المختصة في الأمم المتحدة في حينه”.

وقالت عكر “كان الجيش اللبناني أودع وزارة الدفاع كتابا رقم 2320 بتاريخ 4/3/2021 يتضمن لوائح إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية، حيث تبين أن مساحة إضافية تعود إلى لبنان مما يفضي إلى تعديل الإحداثيات التي تناولها المرسوم رقم 6433/2011″، وتابعت “عقب الإنتهاء من الدراسات الواردة من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الطاقة والمياه والجيش اللبناني خلال شهر آذار 2021، وبالإستناد إلى الإستشارة رقم 87/2021 تاريخ 17/2/2021 من هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، فإن المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 6433/2011 يجب أن يتم بناء على موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل، كون المرسوم المنوي تعديله قد صدر بناء على اقتراحيهما ويحمل توقيعهما، وبناء لرأي هيئة التشريع والإستشارات بتاريخ 17/2/2021، تم إضافة توقيع وزير الدفاع الوطني على المرسوم المنوي تعديله “نظرا للدور الهام الذي يقوم به الجيش اللبناني في ترسيم حدود المياه الإقليمية اللبنانية والمنطقة الإقتصادية الخالصة”، واضافت “بناء على ما تقدم، أرسلت وزارة الدفاع الوطني كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بتاريخ 24/3/2021 يتضمن اقتراحا حول تعديل المرسوم رقم 6433/2011 للاطلاع عليه وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام