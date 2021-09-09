عكر تلتقي وزيري خارجية الكويت والأردن في القاهرة

التقت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر على هامش إجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 156، وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح بحضور السفير اللبناني في مصر علي الحلبي، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقت وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وعرضت معه الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية إضافة الى موضوع إستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا في ظل إجتماع وزراء الطاقة في البلدان المعنية.

المصدر: بريد الموقع