مجلس النواب اللبناني يقرّ في جلسته العامة إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 12:38

مجلس النواب اللبناني يقرّ في جلسته العامة إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان

منذ 44 mins 29 March، 2021
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