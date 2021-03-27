“الوطني الحر”: لن نشارك بالحكومة ولن نعطيها الثقة على الأسس التي يطرحها الحريري

أكد “التيار الوطني الحر” في لبنان انه “لن يشارك في الحكومة ولن يعطيها الثقة على الأسس التي يطرحها الرئيس المكلف سعد الحريري”، ورفض “إعطاء الرئيس المكلف وفريقه النصف زائدا واحدا في الحكومة لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائي وفرملة كل محاولات محاربة الفساد”.

وقال التيار السبت “بعد انتهاء الحركة الإستعراضية التي قام بها في القصر الجمهوري بحثا عن شعبية إنتخابية، لا بد لرئيس الحكومة المكلف أن يعود الى الأصول الميثاقية والدستورية التي يعرفها جيدا والتي سبق له أن اعتمدها في تشكيل كل حكومة، لأنها السبيل الوحيد لتأليف أي حكومة من أي نوع كانت”.

وسأل التيار “هل رئيس الجمهورية هو شريك دستوري في تأليف الحكومة أم أن صلاحيته محصورة بالتوقيع على مرسوم التأليف؟ وهل تدرك المرجعيات المعنية معنى العودة الى زمن الوصاية السياسية؟”، وحذر من “خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه دولة الرئيس المكلف في تعامله مع رئيس الجمهورية ومع الكتل البرلمانية المعنية”.

واعتبر التيار ان “أسبابا داخلية وخارجية منعت الرئيس المكلف حتى الآن من التصميم جديا على تأليف الحكومة والتمويه على هذه الأسباب باختلاق حجج واهية”، وسأل “أي إصلاح ومحاربة فساد سيحصد اللبنانيون جراء ذلك؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام